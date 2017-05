7C Solarparken is klaar voor een nieuwe kwantumsprong

De Belgische uitbater van zonnepanelen- of PV-parken in (voornamelijk) Duitsland pakte ondanks een minder zonnig 2016 uit met beter dan verwachte jaarcijfers. Het gemiddelde aantal uren zonneschijn lag vorig jaar in Duitsland 2 procent onder het meerjarengemiddelde en 5 procent onder het niveau van 2015. Het productierendement daalde met 8 procent tegenover 2015, maar de productie steeg toch met 19 procent tot 88,9 gigawattuur, door de toename van het geïnstalleerde vermogen met 29 procent, van 71,5 tot 92,5 megawatt (gewogen gemiddelde op jaarbasis). Het geïnstalleerde vermogen bedroeg eind 2016 100,5 megawatt, tegenover 86,3 megawatt eind 2015 (+16,5%). De omzet steeg met 19 procent, van 25,4 miljoen tot 30,3 mil...