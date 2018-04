7C Solarparken zet groeispurt in richting 200 megawatt

7C Solarparken, de Belgische uitbater van zonnepanelen- of pv-parken, vooral in Duitsland, pakte uit met beter dan verwachte jaarcijfers over 2017. De elektriciteitsproductie klom met 15,3 procent door de toename van het gemiddelde geïnstalleerde vermogen met 12,9 procent tot 104,4 megawatt en de groei van het productierendement met 2,2 procent. De zonneschijn bleef na een sterke eerste jaarhelft vrijwel ongewijzigd tegenover 2016, maar wel 1,7 procent onder het tienjarige gemiddelde. Tegenover eind 2016 klom het geïnstalleerde vermogen met 17 procent tot 118 megawatt. De jaaromzet nam met 8,9 procent toe tot 33 miljoen euro (minstens 32 miljoen verwacht), en de bedrijfskasstroom (ebitda) klom van 27,9 miljoen naar 29,9 miljoen euro (minstens 28,5 miljoe...