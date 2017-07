Aandeelhouders BHP voeren druk op

De koers van BHP Billiton klom vorig jaar met 76 procent, maar dit jaar neemt het aandeel van de grootste mijngroep ter wereld wat gas terug. De directe aanleiding is de forse correctie van de ijzerertsprijs. Die bereikte in februari nog een hoogtepunt van 95 dollar per ton, maar is intussen teruggevallen tot onder 60 dollar. Door de overcapaciteit zijn de voorraden in China, de grootste afnemer; opgelopen naar het hoogste niveau sinds 2004.

