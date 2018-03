AB InBev is meer dan een kostenkampioen

De jaarcijfers hebben flink wat twijfels over AB InBev weggenomen. Vooreerst was het cruciaal dat er opnieuw volumegroei was. De overname van sectorgenoot SABMiller herbevestigde AB InBev als de referentie in de brouwerswereld. Maar tijdens en kort na zo'n grote overname is het niet altijd vanzelfsprekend operationeel te schitteren. Na de volumekrimp van 1,2 procent in het derde kwartaal was het heel belangrijk om in het vierde kwartaal weer aan te knopen met volumegroei. En die is er ook gekomen: +1,6 procent. Enkel in Noord-Amerika (in de eerste plaats Budweiser) was er nog een achteruitgang met 1,4 procent. Kijken we alleen naar het volume van de eigen bieren, dan zien we in de laatste drie maanden van 2017 een toename met ...