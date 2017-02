Ablynx kijkt vooruit

De voorbije twee jaar is een aanzienlijk verschil ontstaan tussen de beurskapitalisatie van Ablynx (734 miljoen euro) en die van Galapagos (2,88 miljard euro). Eind 2014 lagen die waarden respectievelijk nog op 491 miljoen en 469 miljoen euro. De sterke deal van Galapagos met Gilead Sciences eind 2015 voor het reumamiddel filgitonib is een eerste belangrijke reden voor het forse verschil. Galapagos ontving een mijlpaalbetaling van 725 miljoen dollar (waarvan 425 miljoen dollar via een kapit...