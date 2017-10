Ablynx neemt laatste klinische horde

Ablynx kondigde maandagochtend heel goede fase III-resultaten aan met Caplacizumab, het kandidaat-geneesmiddel tegen de zeldzame en dodelijke bloedstollingsziekte TTP. Cruciaal was het bereiken van het primaire eindpunt, dat aantoonde dat Caplacizumab tot een statistisch snellere normalisatie van het aantal bloedplaatjes leidde. Daarnaast werden ook op belangrijke secundaire eindpunten goede resultaten geboekt. Het aantal patiënten dat kampte met een terugval of een trombose, of dat overleed tijdens de behandeling, daalde met 74 procent. D...