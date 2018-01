Achterblijver AB InBev is toe aan een comeback

Na de overname van zijn sectorgenoot SABMiller is AB InBev meer dan ooit de wereldmarktleider in de biersector. De brouwerijgroep heeft Europese rivalen als Heineken en Carlsberg nog maar eens nakijken gegeven. In 2016 haalde ze een omzet van 45,5 miljard euro, maar door de integratie van SABMiller moet dat cijfer dit jaar richting 57 miljard euro evolueren, of een toename met zowat een kwart. In 2010 bedroeg de jaaromzet nog 36,3 miljard euro. Aan verscheidenheid van bieren heeft de groep geen gebrek. Daaronder zitten internationale merken als Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck's, Leffe en Hoegaarden, naast lokale kampioenen als Bud Light, Skol, Brahma, Sibirskaya Korona, Chernigivs...