Achterblijver Goldcorp wordt uitblinker

Het Canadese Goldcorp moest zijn sectorgenoot Kinross Gold vorig boekjaar voor zich dulden als de vierde goudproducent ter wereld. Dat had vooral te maken met de - weliswaar verwachte daling - van de productie bij Goldcorp. De groep beschikt over mijnen in Canada, Mexico, Argentinië en de Dominicaanse Republiek. In Mexico (Peñasquito) delft ze naast goud ook zilver, koper, lood en zink als bijproduct. Goldcorp verkocht vorig jaar Los Filos en Camino Rojo, sloot de Marlin-mijn en kampte met lagere opbrengsten bij Red Lake. De mijnen van de groep produceerden in het vierde kwartaal 646.000 troy ounce goud, 15 procent minder dan een jaar eerder. Over het volledige boekjaar kwam de productie uit op 2,57 miljoen troy ounce, tegenover nog 2,87 miljoen troy ounce in 2016. Toch k...