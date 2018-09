Adviesverlaging voor MDxHealth

De halfjaarcijfers van het Belgische diagnosticabedrijf MDxHealth konden niet bekoren. De omzet uit de verkoop van prostaatkankertesten klom in de eerste jaarhelft met 29 procent tot 15,3 miljoen dollar. De omzetgroei in het eerste kwartaal bedroeg nog 60 procent, tot 7,9 miljoen dollar. Het tweede kwartaal was heel wat minder, met een stijging van de omzet uit ConfirmMDx en SelectMDx voor prostaatkanker met 5 procent tot 7,4 miljoen.

...