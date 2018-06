Aedifica splits appartementsgebouwen af

De gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV), gespecialiseerd in residentieel vastgoed voor senioren, zet een nieuwe strategische stap om een pure speler in zorgvastgoed te worden. Op 31 maart bestond 83 procent van de portefeuille uit huisvesting voor senioren. De resterende 17 procent zijn appartementsgebouwen en hotels. Er is nu een overeenkomst met een strategische partner. Die zal een belang nemen in een nieuwe dochtervennootschap, waar de tak appartementsgebouwen wordt ingebracht. De deal zou rond moeten zijn in het derde kwartaal van 2018.

...