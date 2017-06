Afspraak in september voor Ablynx

Na een uitermate woelig 2016 is het de jongste maanden kalmer rond het Gentse biotechbedrijf Ablynx. Maar de komende periode belooft opnieuw spannend te worden. In september publiceert Ablynx de fase III-studieresultaten van caplacizumab, het kandidaat-geneesmiddel tegen de zeldzame bloedziekte TTP. In het eerste kwartaal heeft Ablynx op basis van de sterke fase II-resultaten de voorlopige goedkeuring aangevraagd bij het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA), met een verwachte beslissing begin 2018. Goede fase III-resultaten moeten het pad effenen voor de definitieve goedkeuring in Europa eind 2018 en voor de goedkeuringsaanvraag bij het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA) in de eerste helft van 2018 (voorz...

Maatschappelijke zetel:

Sector:

€

€ Werknemers: Benieuwd naar wie beslist bij of zicht op hun financiële situatie?

Bekijk deze informatie op TrendsTop.be!