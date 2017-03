Agfa houdt zijn demonen onder controle

Vooral de omzet van Agfa lijkt dicht tegen een kantelpunt te zitten. In de periode 2011-2016 daalde die met 16 procent, en vorig jaar nog met 4 procent, maar het management meldt dat de trend eind vorig jaar verbeterde. Die trend zou dit jaar doorzetten, ook omdat Agfa van de stabilisering van de omzet een nieuw hoofddoel heeft gemaakt. De groeimotoren in de medische divisie moeten de kar trekken, maar Afga wil ook de gestage omzetdaling uit de analoge grafische activiteiten een halt toeroepen, hoewel de concurrentie daar beenhard blijft en de afzetmarkten in de groeilanden het nog vrij moeilijk hebben. Daarnaast wil het bedrijf omzet kopen via overnames en streeft het management naar een cultuuromslag, om meer uit te gaan van de eigen kra...