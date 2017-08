Agfa zet kroonjuweel te koop

'Agfa is sterk genoeg op zich op te splitsen', zei CEO Christian Reinaudo bij de presentatie van de jongste kwartaalcijfers. Voor Agfa kan dat het startschot voor een strategische bijsturing zijn. Tot nu waren alle activiteiten van de groep veroordeeld tot elkaar, omdat het de enige manier leek om de pensioenschuld van 1,24 miljard euro de baas te blijven. Een recent overnamebod van het Duitse Compu Group Medical ketste nog af op die schuld. Dat bod heeft de geesten doen rijpen bij Agfa, dat de divisie die zich bezighoudt met de informaticatoepassingen voor medische beeldvorming wil afsplitsen in een aparte structuur, om ze meer groeikansen te geven. Of om dat kroonjuweel van de groep te kunnen verkopen tegen een aantrekkelijke prij...