Agnico-Eagle Mines blijft een efficiënte gouddelver

Agnico-Eagle Mines is een middelgrote goudproducent met een output van 1,66 miljoen troy ounce in 2016. De groep haalt productiekosten van 824 dollar per troy ounce, waarmee ze behoort tot de efficiëntste gouddelvers. Van de grote mijnbedrijven doet enkel Barrick Gold beter. Agnico-Eagle beschikt over negen operationele mijnen: zes in de noordelijke en drie in de zuidelijke divisie. De noordelijke groep levert 79 procent van de productie en omvat mijnen in Canada, waar de hoofdzetel gevestigd is, de Verenigde Staten en Finland. La Ronde en Meadowbank zorgen voor het grootste deel van de productie, gevolgd door Canadian Malartic, een joint venture met Yamana Gold. De drie Mexicaanse mijnen vorm...