Ahold Delhaize stelt gerust in de VS

Dankzij een beter dan verwachte verkoop in het vierde kwartaal weet Ahold Delhaize de twijfels over de gang van zaken op Amerikaanse markt gedeeltelijk weg te nemen. In het derde kwartaal struikelden beleggers nog de margedruk in de Verenigde Staten, waar Ahold Delhaize twee derde van zijn groepswinst verdient. Investeringen in lagere prijzen als antwoord op de pittige concurrentie wogen op de omzet en de marges. De groei van de vergelijkbare omzet bleef daarom steken op een magere 0,3 procent in de VS.

