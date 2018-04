Ahold Delhaize ziet ratio terugkeren

Er is dan toch leven én vooral ook winst mogelijk naast Amazon op de Amerikaanse retailmarkt. Tot die conclusie zijn beleggers de voorbije maanden gekomen, na de overdreven schrikreactie van vorig jaar, toen Amazon Whole Foods overnam. Ahold Delhaize, dat ruim 60 procent van zijn omzet en zijn winst in de Verenigde Staten boekt, spoelde het negatieve sentiment weg met meer dan behoorlijke resultaten. In het vierde kwartaal zagen zowel Ahold USA als Delhaize America hun vergelijkbare omzet licht stijgen dankzij de milde inflatie en het behoud van hun marktaandeel. Ahold Delhaize kreeg wel af te rekenen met de verzwakking van de dollar, waardoor de verkoop uitgedrukt in euro 3,6 procent achteruit moest.

...