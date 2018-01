Aker BP heeft steeds steilere ambities

Vorige zomer misten we nipt de opname van de Noorse olieproducent Aker BP in de voorbeeldportefeuille. Beleggers die het aandeel na het koopadvies van eind juni hebben gekocht, kunnen terugblikken op een fantastisch rendement van 80 procent. Uiteraard is dat deels te danken aan de sterke stijging van de olieprijs. Maar ook Aker BP blijft uitermate positief evolueren. Die evolutie kwam in een stroomversnelling na de fusie van Det Norske met de Noorse olieactiviteiten van BP (BP Norge) in 2016. Det Norske werd gecontroleerd door de succesvolle Noorse holding Aker ASA. De fusiegroep Aker BP heeft met Aker ASA (40%) en BP (30%) twee sterke referentieaandeelhouders.

