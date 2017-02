AkerBP heeft grote ambities

We volgen het succesvolle beursparcours van de Noorse holding Aker ASA al heel lang. De flamboyante grootaandeelhouder Kjell Inge Roekke bouwt de waarde van de holding uit via een combinatie van financiële en industriële belangen. De financiële belangen beogen meerwaarden op middellange termijn, terwijl de industriële belangen in principe langetermijnengagementen zijn, waarbij meestal via controlebelangen actief het beleid wordt gestuurd.

