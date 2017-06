AkerBP is voldoende teruggevallen

AkerBP, het vroegere Det Norske, is de jongste jaren uitgegroeid tot het grootste industriële belang van de succesvolle Noorse holding Aker ASA. Het Noorse olie- en gasbedrijf is opgericht in 1974. Aker ASA werd aandeelhouder na de fusie met Aker Exploration, een exploratiebedrijf van Aker ASA, in 2009. In 2013 startte de productie op in twee nieuwe olievelden, Jette en Atla, waardoor de gemiddelde dagproductie steeg van 1000 naar 5000 vaten.

