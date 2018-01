Ambities Argenx fors opgekrikt

Argenx werd in 2008 opgericht en noteert sinds 2014 op Euronext Brussel en sinds 2017 ook op Nasdaq. Het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf ontwikkelt kandidaat-geneesmiddelen op basis van antilichamen uit lama's. Het ontwikkelde het Simple-antilichaam technologisch platform, aangevuld met bijkomende technologieën die de kwaliteit van de antilichamen verbeteren op gebied van werking, dosering en productie. Argenx concentreert zich op middelen tegen auto-immuniteitsziekten en kanker. De pijplijn evolueert snel en bestaat uit vier moleculen in klinische ontwikkeling, waarvan er drie nog volledig in eigendom zijn.

