Amerikaans belastingakkoord voor Cameco

De uraniumproducent bereikte een overeenkomst met de Amerikaanse belastingdienst IRS over een dispuut over de inkomsten van 2009 tot 2012. Cameco betaalt 122.000 dollar terwijl aanvankelijk 122 miljoen dollar werd geëist. De groep heeft een gelijkaardig conflict met de Canadese belastingdienst CRA. Het gaat over de zogenaamde transfer pricing-methode waarbij inkomsten via buitenlandse filialen tegen een voordelig tarief werden belast. De CRA betwist de methode en eist miljoenen dollars aan achterstallige belastingen op. In september staan de slotdebatten over de zaak gepland voor de Canadese Tax Court. Binnen zes tot achttien maanden volgt normaal een uitspraak....