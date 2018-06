Appelflauwte Franco-Nevada biedt kansen

Het aandeel van het Canadese royalty- en streamingbedrijf in edelmetalen Franco-Nevada (FNV) zit in een mindere periode. De voorbije twaalf maanden presteerde FNV met een daling van 4 procent in Amerikaanse dollar zelfs minder goed dan de VanEck Vectors Gold Miners (-1%, tracker op de grootste goudmijnen). Dat is ongewoon, want op lange termijn blijft de prestatie van FNV indrukwekkend. De voorbije twee jaar was er een jaarlijks rendement van 7 procent, tegenover 0 procent voor de goudmijnen. Op vijf jaar was er zelfs een jaarlijks rendement van 13 procent, tegenover -5 procent voor de goudmijnen.

...