Apple, het eerste bedrijf van 1000 miljard dollar

Ondanks alle diversificatiepogingen blijft Apple erg afhankelijk van één product. De iPhone staat nog altijd in voor meer dan 70 procent van de omzet. Uit cijfers van de marktonderzoeker Gartner blijkt dat de smartphonemarkt niet langer groeit. Het is een vervangingsmarkt geworden, waar de spelers van elkaar marktaandeel moeten proberen af te snoepen. Apple werd vorig kwartaal ingehaald door Huawei als de op Samsung nna grootste smartphonefabrikant in verkoopvolumes.

