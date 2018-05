ArcelorMittal beleeft beste kwartaal sinds 2012

De verbeterende marktomstandigheden in de staalsector bezorgden ArcelorMittal, 's werelds grootste staalproducent, een sterk eerste kwartaal. De bedrijfskasstroom (ebitda) bedroeg 2,51 miljard dollar, een stijging met 12,6 procent tegenover het eerste kwartaal van 2017 en 17,3 procent tegenover het vorige kwartaal. De marktconsensus lag op 2,32 miljard dollar. Het mooie resultaat is deels een gevolg van de toename van de hoeveelheid verscheept staal (+1,4% tot 21,3 miljoen ton) en de hoeveelheid verscheept ijzererts tegen marktprijs (+5,5%). Nog belangrijker was de stevige ruggensteun van de hogere staalprijzen (gemiddeld +18,2%), terwijl de ijzerertsprijs tegenover het eerste kwartaal van 2017 met 13,1 procent terugviel. Op groepsniveau zorgde dat voor een toename van de omze...