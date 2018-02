ArcelorMittal kondigt bescheiden dividend aan

Zoals verwacht kondigde 's werelds grootste staalproducent aan na een onderbreking van drie jaar opnieuw een dividend uit te keren. Maar het bescheiden bedrag van 10 dollarcent per aandeel werd niet op applaus onthaald. De gemiddelde analistenverwachting lag op 23,4 dollarcent per aandeel, en tussen 2013 en 2015 werd jaarlijks 46,5 dollarcent per aandeel betaald.

...