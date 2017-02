Archer Daniels Midland mikt op beter 2017

Archer Daniels Midland (ADM) is een wereldspeler in de productie- en de verwerkingsketen in de landbouw. Door de concurrentie van de export van soja uit Argentinië en de zwakke Braziliaanse markt maakte de groep een flauwe eerste helft van 2016 door. Zoals verwacht verbeterden de cijfers in de tweede jaarhelft. Maar een recurrente nettowinst (zonder eenmalige elementen) van 0,59 dollar per aandeel in het derde kwartaal en van 0,75 dollar in het vierde kwartaal, tegenover 0,60 en 0,65 dollar in dezelfde periode in 2015, is historisch bekeken nog geen hoogvlieger. Op jaarbasis geeft dat een daling van de recurrente nettowinst per aandeel met 17 procent tegenover 2015, van 2,6 naar 2,16 dollar (3,2 dollar in...