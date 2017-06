Argen-X haalt de grote jongens aan boord

Op 18 mei luidde topman Tim Van Hauwermeiren de openingsbel voor de eerste handelsdag van Argen-X op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. De beursgang op Nasdaq werd onderbelicht in de Belgische pers, maar verliep uitermate succesvol. Aanvankelijk was het de bedoeling ongeveer 65 miljoen dollar op te halen. Uiteindelijk werden liefst 5,9 miljoen aandelen geplaatst tegen 17 dollar per aandeel (korting van slechts 2,4%), en haalde Argen-X 100 miljoen dollar op. De overinschrijvingsoptie van 15 procent werd daags nadien al volledig uitgeoefend, waardoor het opgehaalde brutobedrag afklokte op 115 miljoen dollar.

