Argen-X trekt naar de Amerikaanse beurs

Het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf Argen-X maakte begin maart zijn intentie bekend voor een beursnotering op Nasdaq. In 2016 slaagde Argen-X er via een dubbele kapitaaloperatie in bekende Amerikaanse investeerders zoals Federated, Perceptive Advisors en MPM aan boord te halen. Op termijn moet de Amerikaanse beursnotering tot een hogere waardering en een uitgebreidere analistenopvolging leiden. De timing en het bedrag dat Argen-X wil ophalen, zijn nog onbekend.

...