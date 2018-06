Argenx komt de Bel-20 binnen

Het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf argenx evolueerde de jongste jaren heel snel. De definitieve doorbraak kwam er in 2017. In mei was er eerst de uiterst succesvolle beursgang op Nasdaq. In december volgden overtuigende fase II-resultaten met het auto-immuun antilichaam ARGX-113 bij patiënten met de spierziekte myasthenia gravis. ARGX-113 wordt ook nog voor twee andere indicaties getest en is momenteel het meest waardevolle kandidaat-medicijn. Maar argenx heeft ook met het kankermiddel ARGX-110 gunstige resultaten bekendgemaakt. Eind 2017, na de kapitaalverhoging die volgde op de proof-of-conceptresultaten met ARGX-113, hadden dertien van de 32 gespecialiseerde Amerikaanse biotechfondsen het aandeel in portefeuille. Geen enkel biotechbedrijf deed beter.

