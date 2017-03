Atenor Group zit opnieuw op kruissnelheid

Het jaarresultaat van Atenor Group is bescheiden gestegen van net geen 20 miljoen euro in het boekjaar 2015 tot 20,37 miljoen euro in 2016. De diversificatie die de vastgoedgroep nastreeft, wordt steeds meer zichtbaar. De grootste bijdrage aan het resultaat kwam vorig jaar van Vaci Greens in Boedapest, waar de verkoop van het gebouw C in december werd afgerond. Dat doet deugd. Dit jaar moet de verkoop van de gebouwen A en B volgen. Vele jaren waren er twijfels over de uitstap naar Centraal-Europa, maar nu is die regio weer een groeipool.

...