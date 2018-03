Balta haalt zelf laaggespannen verwachtingen niet

Er zijn al nauwelijks beursintroducties op de hoofdmarkt van Euronext Brussel, en die van Balta Group ging dan nog compleet de mist in. Na de publicatie van nieuwe teleurstellende resultaten is de beursnieuweling zowat alle vertrouwen bij analisten en beleggers verloren. De beursgang op Euronext Brussel van de wereldleider in karpetten en de Europese koploper in residentieel en commercieel tapijt gebeurde al helemaal aan de onderkant van de prijsvork van 13,25 à 16 euro per aandeel. Voor zijn beursgang bracht Balta 10,9 miljoen nieuwe aandelen uit. Daarnaast verkocht het Amerikaanse investeringsfonds Lone Star meer dan de helft van zijn aandelen.

