Banco Santander is rendabele redder in nood

Met 13.825 vestigingen, ruim 201.000 werknemers, 131 miljoen cliënten en 93 miljard euro beurskapitalisatie behoort Banco Santander tot de grootste banken van Europa. Dat leiderschap werd extra in de verf gezet bij de reddingsoperatie van de noodlijdende Banco Popular.De zware Spaanse vastgoedcrisis liet Banco Popular ook anno 2017 met een portefeuille van 29,8 miljard euro aan 'slechte' vastgoedkredieten achter. Toen begin juni een run op de bank dreigde, grepen de autoriteiten in en werd Banco Santander als de redder in nood binnengehaald. Banco Santander nam voor een symbolische euro Banco Popular over. Dat werd wel meteen gekoppeld aan een kapitaalverhoging van 7 miljard euro om de balans van Banco ...