Barco bevestigt jaarprognoses

De kwartaalrapporten van Barco beperken zich tot omzetcijfers en de evolutie van het aantal nieuwe bestellingen. In de periode van januari tot maart bleven zowel de omzet als de orders onder de verwachtingen. De groepsomzet daalde met 3,5 procent naar 246,2 miljoen euro, ruim onder de consensusverwachting van 269 miljoen euro. De achteruitgang was vooral toe te schrijven aan de grootste divisie, Entertainment. Die omvat de activiteiten in digitale cinema, waarin Barco marktleider is, en de professionele schermen voor grote evenementen. Entertainment was in 2016 met een omzetklim van 12,4 procent nog het snelst groeiende bedrijfsonderdeel. Door de lagere vraag in China en de Verenigde Staten daalde de omzet...