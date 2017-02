Bart De Smet, kersvers Manager van het Jaar, breekt met Fortisverleden van Ageas

De naam Ageas, de juridische erfgenaam van Fortis, roept bij veel beleggers nog altijd gemengde gevoelens op. De aandeelhouders bleven opgezadeld met allerlei gerechtelijke procedures uit dat verleden. De Fortisschikking die Ageas op 14 maart 2016 aankondigde met een aantal belangengroepen van het voormalige Fortis - Deminor, de Stichting investor claims against Fortis (Sicaf), de Nederlandse beleggersvereniging VEB, de Stichting FortisEffect, later nog aangevuld met Laurent Arnauts en Geert Lenssens - was dan ook een cruciale aanzet om het Fortis-verleden achter zich te kunnen laten.

