Bekaert kent spectaculaire margeverbetering

De verbetering van de rendabiliteit bij Bekaert is spectaculair te noemen. Vorig jaar scoorde het bedrijf een onderliggende bedrijfswinstmarge van 8,2 procent, tegenover 6,3 procent in 2015. Vergeet ook niet dat het aandeel na de publicatie van de derdekwartaalresultaten in november _ toch geen eeuwigheid geleden _ een duik van 10 procent nam door een ongunstige kentering in de verkoop in Europa. Het aandeel krabbelde snel overeind toen beleggers akte namen van de aantrekkende rendabiliteit. Bekaert mikte voor 2016 op een onderliggende bedrijfswinstmarge van 7,8 à 8 procent. Het is dus 8,2 procent geworden.

