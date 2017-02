Belgische biotech herleeft

We namen ons vorig jaar voor met de voorbeeldportefeuille gespreid te investeren in de Belgische biotechsector. We selecteerden vier biotechwaarden: Ablynx, Argen-x, Bone Therapeutics en Mithra Pharmaceuticals, en daarnaast de diagnosticaspecialist MDxHealth. We engageerden ons uitdrukkelijk voor de lange termijn, met de verwachting dat minstens twee van de vijf bedrijven in de periode 2020 à 2025 zullen uitgroeien tot een succes. Zo'n succesratio zal volstaan om de negatieve uitschieters te compenseren. Dat moet ook, gezien het bovengemiddelde risico dat eigen is aan investeren in biotech.

