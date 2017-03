BHP Billiton tempert verwachtingen

De prijs van een ton ijzererts klom vorig jaar met 80 procent en noteerde eind vorige maand zelfs op het hoogste peil sinds de zomer van 2014. Maar volgens BHP Billiton is het effect van de Chinese stimuleringsmaatregelen op de economie aan het verminderen. De investeringen in infrastructuur in China - onder meer in wegen, havens en luchthavens - zijn vorig jaar met 17 procent toegenomen. Die groei zal dit jaar substantieel afnemen.

...