Biocartis heeft kapitaalverhoging goed getimed

De bedoeling was 60 miljoen euro op te halen, maar door de hoge vraag werd het 80 miljoen, dankzij de uitgifte van 6,4 miljoen aandelen tegen een uitgifteprijs van 12,5 euro, of een beperkte korting van 7,6 procent. Het aantal uitgegeven aandelen stijgt met 14,3 procent. De forse kapitaalinjectie is gedragen door bestaande en nieuwe investeerders, waarbij een rotatie merkbaar is naar langetermijninvesteerders als het Amerikaanse Oppenheimer Funds (5,1% van het kapitaal), het Franse Sycomore Asset Management (5,3%) en het Belgische Capfi Delen (5,2%).

