Biovalorisatie herleeft bij Tessenderlo

Voor een keer geen negatieve koersreactie bij de aankondiging van resultaten bij Tessenderlo. Dat was vorig jaar haast elk trimester anders. Die koerscorrecties gebruikte de CEO en referentieaandeelhouder Luc Tack, hetzij persoonlijk (via zijn vennootschap Symphony Mills) dan wel via Picanol(vennootschap Verbrugge), telkens om zijn belang verder op te trekken. Samen zitten ze nu afgerond op 40 procent van de Tessenderlo-aandelen.

...