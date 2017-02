Black Earth Farming veert op

Het aandeel van Black Earth Farming, een landbouweigenaar en landbouwexploitant actief in de vruchtbare Black Earth-regio in Zuidwest-Rusland, is de jongste maanden fors gestegen. Die klim begon in augustus, toen bekend raakte dat het bedrijf gesprekken had aangeknoopt over de verkoop van een significant pakket landbouwgronden en activa. De gronden van Black Earth Farming zijn nog grotendeels gewaardeerd tegen de historische kostprijs van 128 dollar per hectare, maar het is al langer duidelijk...