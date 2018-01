Bodem in zicht voor Fugro

De voorbije jaren heeft de beurskoers van Fugro verscheidene keren een zware aderlating ondergaan. Vaak gebeurde dat nadat de oliedienstengroep teleurstellende resultaten had bekendgemaakt. Het aandeel bereikte in 2011 nog een piek boven 60 euro en noteerde midden 2014 nog in de buurt van 50 euro, toen de crisis in de oliesector losbarstte. De voorbije jaren kwam de koers een paar keer in de buurt van 10 euro, en de voorbije maanden kwam er een herstel richting 14 euro.

