Boliden bevestigt recordjaar

De aandelenkoers van de Scandinavische mijnbouwspeler Boliden reageerde gunstig op het meevallende tweedekwartaalrapport. Net zoals Nyrstar combineert Boliden mijnbouw met de verwerking (smelting) en de recyclage van basis- en edelmetalen. Alleen zijn de resultaten een stuk beter dan die van de Belgische collega. Boliden is een middelgrote, Scandinavische speler met vijf mijngebieden, waarin zich tien mijnen bevinden (sinds 1 juni 2016 is daar ook de overgenomen Finse Kevitsa-mijn van First Quantum Minerals bij gekomen). Daarnaast zijn er vijf smeltereenheden. In 2016 bedroeg de omzetverdeling 34 procent koper, 28 procent zink, 12 procent goud en zilver en 9 procent lood.

