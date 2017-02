Bone Therapeutics maakt keuzes

Nauwelijks drie maanden na het verrassende vertrek van stichter-CEO Enrico Bastianelli tekent zich een sterkere focus af bij Bone Therapeutics, de Waalse marktleider in de ontwikkeling van botvormende celtherapieproducten voor het herstel en de preventie van botbreuken. De nieuwe topman Thomas Lienard stippelde een meer afgelijnde strategie uit, die stoelt op twee pijlers. Vooreerst zet hij volop in op ALLOB, een allogeen botvormend celtherapieproduct, dat is gema...