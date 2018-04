Boskalis krijgt nieuwe dreun door povere vooruitzichten

Aanhoudend moeilijke marktomstandigheden, een laag werkaanbod, druk op de bezetting en de marges, en weinig hoop dat er snel beterschap komt, hebben ertoe geleid dat ook na de bekendmaking van de jaarcijfers over 2017 geen einde is gekomen aan de koersval van het aandeel van Boskalis. Het krijgt meer dan ooit het etiket van zware achterblijver opgeplakt. Wat een contrast met enige tijd geleden. De grootste baggermaatschappij ter wereld beleefde tussen 2003 en 2013 een gouden decennium en was toen een absolute beursster. De omzet klom van afgerond 1 naar 3,5 miljard euro, de bedrijfskasstroom (ebitda) verzesvoudigde van 150 naar 900 miljoen euro tussen 2004 en 2014, en tussen 2003 en het voorjaar van 2015 vertienvoudigde de beurskoers van afgerond 5 naar 50 euro...