BP extra aantrekkelijk dankzij dividend

De prijs van een vat ruwe olie klom eind 2016 boven 55 dollar na de beslissing van het oliekartel OPEC om het aanbod in de eerste helft van 2017 vrijwillig te beperken. Dat was goed nieuws voor BP, dat vorig jaar een break-evenniveau (winst, noch verlies) voor de vrije kasstroom van 50 tot 55 dollar vooropstelde. Bij een olieprijs tussen of boven die prijsvork zouden de kasstromen dus volstaan om de investeringen in bestaande en nieuwe activa en ook de dividenduitgaven te kunnen betalen.

...