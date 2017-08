Bpost strijdt voor rendabiliteit

De fikse daling van de betalende brievenpost (-9,9%) was dé onaangename verrassing in jongste kwartaalrapport van bpost. Gelukkig steeg het volume aan papieren advertenties met 4,5 procent, zodat de totale daling van het binnenlandse postverkeer beperkt bleef tot 6,7 procent. De opleving van de advertentiemarkt is echter een conjunctureel gegeven, terwijl de daling van het brievenverkeer een structurele tendens is. Bpost kan als verzachtende omstandigheid inroepen dat we vergelijken met een sterk tweede kwartaal van 2016. CEO Koen Van Gerven suste de markt ook met de boodschap dat hij geen klif ziet in de postmarkt. De daling zich door, maar het gaat niet om ee...