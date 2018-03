Bpost ziet winst haperen

De winstwaarschuwing die bpost vorige week opbiechtte bij de presentatie van zijn jaarresultaten, heeft het bedrijf ongeveer 30 procent van zijn beurswaarde gekost. Bpost verwacht dat de recurrente bedrijfscashflow in 2018 landt tussen 560 en 600 miljoen euro. De markt had op 10 à 20 procent meer gerekend. In 2017 boekte bpost nog een recurrente bedrijfscashflow van 575 miljoen euro.

