Centraal-Europa boven voor Atenor

De winst die Atenor in het eerste halfjaar boekte, is sterk gestegen tegenover de eerste zes maanden van vorig jaar, met een klim van 6,65 naar 16,75 miljoen euro (20,37 miljoen euro over heel 2016). Belangrijk is dat tien van de zeventien projecten in de portefeuille (in totaal 640.000 vierkante meter) aan dat resultaat hebben bijgedragen. De nagestreefde diversificatie werkt. Toch komt veruit de grootste bijdrage uit Boedapest (Vaci Greens) door de afronding van de verkoop van de gebouwen A en B. Atenor heeft ook twee nieuwe huurovereenkomsten voor dezelfde gebouwen afgesloten. De werken aan blok D (17.000 vierkante meter) gaan verder met de oplevering in het eerste kwartaal van 2018. Ruim 3000 vierkante meter is al vooraf verhuur...