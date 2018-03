Centraal-Europa wordt steeds belangrijker voor Atenor

Atenor ziet zijn jaarwinst over 2017 stijgen met 8,9 procent tegenover 2016, of een klim van 20,37 miljoen naar 22,18 miljoen euro. Belangrijk is dat tien van de achttien projecten in de portefeuille (800.000 vierkante meter) tot het resultaat hebben bijgedragen. De diversificatie werkt dus. Toch komt veruit de grootste bijdrage (ruim 24 miljoen van het bedrijfsresultaat van 35,4 miljoen euro) uit Boedapest (Vaci Greens) door de afronding van de verkoop van de gebouwen A, B en D.

...