CEO Biocartis doet stap opzij

Het Mechelse bedrijf Biocartis heeft de steile ambitie de wereldleider in moleculaire diagnostische oplossingen te worden. Het ontwikkelde daarvoor Idylla, een minilab dat snel en met een grote gevoeligheid diagnostische tests kan uitvoeren. Afhankelijk van de complexiteit van de test duurt dat 35 tot 150 minuten. Idylla werd in september 2014 gelanceerd en kreeg sindsdien erkenning als topkwaliteit. Eind 2015 waren 165 Idylla's geïnstalleerd. In 2016 steeg dat tot 389, waarmee de jaardoelstelling van 150 tot 175 toestellen ruimschoots was overschreden.

